Arnold Schwarzenegger en ocho películas para celebrar sus 70 años

Figura de las películas de acción, fisicoculturista, político y hasta héroe de la vida real. Hacemos un repaso a esos títulos que ayudaron a construir la carrera de Arnold Schwarzenegger.

Aunque en sus inicios como actor fue criticado por su acento y físico prominente, el nacido en Austria y radicado en Estados Unidos supo aprovechar sus cualidades corporales para ingresar a la industria del cine. Comenzó interpretando a Hércules y ahora se mueve entre estrado y estrado dando discursos como político.

Es uno de los personajes más queridos en el país norteamericano sobre todo luego de evitar que una persona muriera ahogada y de no aceptar el sueldo completo como gobernador de California.

Ocho películas para recordar a Schwarzenegger en su cumpleaños número 70.

‘Mentiras verdaderas’ (1994)

Director: James Cameron

Schwarzenegger encarna a Harry Tasker, una agente internacional de Omega, una agencia secreta que tiene como misión acabar con el terrorismo nuclear. Aunque por seguridad no puede revelar su profesión a su esposa Helen (protagonizada por Jamie Lee Curtis), ella termina enterándose y convirtiéndose en su ayuda para descubrir a un grupo que planea un atentado. La película es un remake de la francesa ‘La Totale’.

True Lies [1994] Trailer The trailer for True Lies [1994].

‘Comando’ (1985)

Director: Mark L. Lester

Una de las películas de culto del género acción y la que consolidó a Schwarzenegger como una estrella de cine. Si bien se había pensado que el proyecto lo interpretara Gene Simmons (cantante de Kiss), finalmente el austriaco se quedó con el papel. Interpreta al coronel John Matrix en la película.

Commando (1985) – Official Trailer (Arnold Schwarzenegger) You didn’t think we’ll abandon such a cult trailer? no way – this is pure gold. A retired elite commando has only a few hours to find and rescue his daughter from an exiled dictator. Released on 1985 Starring: Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong

‘Conan, el bárbaro’ (1982)

Director: John Milius

La primera adaptación del cómic en la pantalla grande fue uno de las películas que hizo que el nombre de Arnold Schwarzenegger comenzara a sonar con fuerza en el cine. Un niño que pertenece a una tribu primitiva graba en su memoria los rostros de los guerreros que han exterminado a su familia y a él lo han vendido a unos mercaderes de esclavos. Años después, el joven se ha convertido en un forzudo y valiente guerrero, dice la sinopsis de filmaffinity.com

‘Depredador’ (1987)

Director: John McTiernan

Una película de gran esfuerzo físico para Schwarzenegger que integra a un grupo de mercenarios contratado por la CIA para rescatar a unos pilotos que son retenidos por una guerrilla en la selva centroamericana. Aunque la misión es un éxito, deben enfrentar a un cazador alienígena que se les interpone.

Depredador (Trailer) Año:1987 Actores: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers Un comando de mercenarios es contratados por la CIA para rescatar a unos pilotos apresados por las guerrillas en la selva Centroamericana. La misión resulta satisfactoria, pero durante su viaje de regreso se dan cuenta de que algo invisible está dándoles caza uno a uno.

‘Terminator’ (1984)

Director: James Cameron

Schwarzenegger se convierte en un ciborg asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 a 1984 para asesinar a Sarah Connor. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos catalogó a la película como “cultural, histórica y estéticamente significativa” por lo que tiene un lugar especial de preservación en el National Film Registry de ese país.

The Terminator (1984) Official Trailer – Arnold Schwarzenegge Movie Starring: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton and Michael Biehn The Terminator (1984) Official Trailer – Arnold Schwarzenegge Movie A human-looking indestructible cyborg is sent from 2029 to 1984 to assassinate a waitress, whose unborn son will lead humanity in a war against the machines, while a soldier from that war is sent to protect her at all costs.

‘Stay Hungry’ (1976)

Director: Bob Rafelson

Una comedia dramática que le daría a Schwarzenegger un Globo de Oro a actor revelación. El reparto incluye las grandes actuaciones de Jeff Bridges y Sally Field.

Stay Hungry Official Trailer #1 – Jeff Bridges Movie (1976) HD Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Stay Hungry Trailer – Directed by Bob Rafelson and starring Jeff Bridges, Arnold Schwarzenegger, R.G. Armstrong, Robert Englund, Roger E. Mosley.

‘Gemelos’ (1988)

Director: Ivan Reitman

Una película que permitió al actor salirse del género de acción. Schwarzenegger y Danny DeVito son dos hermanos gemelos que, aunque no se parecen en nada, aprender a identificar sus cualidades y debilidades a medida que buscan a su progenitora.

Twins Official Trailer #1 – Danny DeVito Movie (1988) HD Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Twins Trailer – A physically perfect, yet innocent man (Arnold Schwarzenegger) goes in search of his twin brother(Danny Devito), a short, small-time crook. Universal – 1988

‘Pumping Iron’ (1977)

Directores: George Butler y Robert Fiore

Luego de ganar el Globo de Oro en 1976, el cine tenía los ojos puestos en Schwarzenegger. Al año siguiente hizo parte de este documental en el que cuenta sus experiencias y opiniones como culturista al lado de competidores como Lou Ferrigno y Mike Mentzer.