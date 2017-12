Arcade Fire sacudió al país en su primera visita

Finalmente pudimos disfrutar de Arcade Fire en el país. Luego del show de calentamiento con los artistas invitados, Bomba Estéreo, Arcade Fire deleitó a los asistentes con un gran show.

Más de 4000 asistentes fueron parte de este gran espectáculo. Primero, con los grandes éxitos de Bomba Estéreo, sus canciones que ponen a bailar a todos finalizando con una colaboración con los mismísimos Arcade Fire, quienes los invitaron a ser parte de “Everything now”, que lamentablemente se presentó por primera vez en el cambio de bandas, razón por la cualno fue interpretada en vivo.

Galería del concierto

Arcade Fire 2017 Colombia

Con un ring de boxeo en el escenario, Win Butler, Régine Chassagne, Jerry Gara, Richard Reed Perry, Will Butler y Tim Kingsbury surgieron como luchadores. Una presentación típica de pelea de boxeo dio paso a que llegaran a tomar su lugar y llenaran de música toda la carpa.

“Everything Now” fue lo primero que pudimos disfrutar, a lo que siguieron temas como “Tunnels”, “Rebellion”, “Haiti” y “Power Out”, “No Cars Go”, “Intervention”, “My body is a Cage” “Suburbs”, “Ready to Start” y “Sprawls 2”, “Here Comes the Night”, “Afterlife” y “Reflektor”.

Una espera de 12 años para que los fanáticos y Arcade Fire se reunieran por primera vez en un concierto que muchos recordarán para toda la vida.