Arcade Fire presenta ‘Everything Now’, su nuevo disco

El quinto álbum de la banda ya está disponible en streaming y vinilo. El 5 de diciembre se presentan por primera vez en Colombia.

#ArcadeIsOnFire se ve en redes sociales hoy con el lanzamiento del álbum completo de la agrupación canadiense. El pasado 31 de mayo se tomaron el Primavera Sound en Barcelona para lanzar ‘Everything Now’, primer sencillo del disco que se convirtió de inmediato en el hit alternativo del verano. Casi dos meses después y con tres suculentos sencillos, ‘Everything Now’ desembarca en las plataformas de streaming, las estanterías de vinilos y los charts.

El disco de trece canciones es producto de la nueva alianza entre “la plataforma mediática y de e-commerce Everything Now Corp”, como aseguró una comunicación de la banda en junio, y Sony/Columbia.

Los estudios Boombox en Nueva Orleans, los Sonovox Studios de Montreal y el legendario Gang Recording Studios de París fueron los lugares que recibieron a Win Butler, Régine Chasaggne, Tim Kingsbury, Richard Reed Perry, William Butler y Jeremy Gara para darle vida a ‘Everything Now’. Allí contaron con un gran pull de productores: Thomas Bangalter de Daft Punk, Steve Mackey de Pulp, Geoff Barrow de Portishead y la persona tras sus últimos tres discos, Markus Dravs.

Everything Now, an album by Arcade Fire on Spotify