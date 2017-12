Así será el primer encuentro de Arcade Fire con los colombianos

Un disco nuevo, estar acompañados de una banda nacional y ser su primera vez en Colombia hacen que el concierto de Arcade Fire en el país tenga algo especial. ¡Los llevamos!

Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry y Jeremy Gara estarán este martes 5 de diciembre en Bogotá para su encuentro definitivo con el público colombiano. Su gran catálogo de himnos indie, viajes electro eclécticos, guiños caribeños y coros de iglesia verá la luz en la noche bogotana en el marco de su Infinite Content Tour.

Los canadienses no vienen solos. Bomba Estéreo, la agrupación que lideran Li Saumet y Simón Mejía, han girado junto a Arcade Fire este año pero la localía se sentirá en la fuerza de sus sonidos. Con su reciente disco ‘Ayo’ han mostrado su lado más versátil y luego de ser parte de grandes festivales del mundo regresan al país para evidenciar su evolución. (Nuestra bandera es contra el odio, el potente mensaje de Bomba Estéreo)

