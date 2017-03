Apocalyptica vuelve a Colombia

Ya son 20 años de su “Plays Metallica By Four Cellos”, álbum con el que se dieron a conocer, en el que este cuarteto finlandés hacía covers de Metallica únicamente con chelos. Y, a propósito de este aniversario, han incluido a nuestro país en su gira de aniversario, según anunciaron en su sitio web.

En el 2005 los pudimos ver en vivo en Rock Al Parque y luego un show privado en el 2012. Ahora anuncian que el próximo 19 de noviembre regresarán para tocar en el Teatro Royal Center (Carrera 13 No 66-80).

Su concierto estará basado en este disco aniversario, cuya edición reeditada por los 20 años cuenta con 3 bonus tracks.

Escuchen aquí este disco. #SomosMúsica.

Plays Metallica by Four Cellos (Remastered), an album by Apocalyptica on Spotify