{Anonymous} Somos Legión, No perdonamos…

Sin jerarquías, sin rostro y un líder visible, {Anonymous} en español Anónimos, nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4Chan. Desde el año 2008, cambiaron su rumbo para manifestarse en la red a favor de la libertad de expresión, de la independencia de internet y en contra de las acciones autoritarias de los gobiernos, entre otras causas, aunque no siempre de forma legal.

Su ideología no está definida, pero a lo largo de su historia se han manifestado por la libertad de expresión, la libertad de compartir información, asuntos sociales y políticos, y la independencia de internet.

Anonymous nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4Chan. Una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema. Contrario a Facebook, no necesita identificarse para dejar un comentario. Cuando esto sucede, el usuario aparece como “Anonymous”.

El nombre de Anonymous representa la idea de que toda esta comunidad pudiera representar a tan solo una persona {Una comunidad bajo un mismo nombre donde todos son Anonymous}.

Lo que al principio era solo diversión se transformó en la idea del poder de un grupo de personas en la web bajo un mismo propósito.

A este grupo se le han atribuido múltiples ataques informáticos, sus primeros actos como hacktivistas fueron contra la iglesia de la cienciología y opositores de la piratería en la web (“Operación Venganza”). Luego, en 2011, Anonymous inició su cadena de ciberataques contra páginas oficiales de diferentes gobiernos, uno de ellos Colombia.

Diversas causas han reunido a los integrantes de Anonymous, una de las que más impacto tuvo en sus inicios fue WikiLeaks. La creación de Julián Assange filtró reveló miles de documentos de empresas y gobiernos, entre ellos información sobre las acciones de Estados Unidos en la guerra en Afganistán e Irak.

El propósito de que la verdad quería ser libre y necesitaba ser liberada atrajo la atención de Anonymous para apoyar esta causa. De hecho, cuando PayPal, Amazon y MasterCard decidieron impedir las donaciones hacia WikiLeaks, el grupo se enfocó en ataques ‘DoS’ (Denial of Service).

Los ataques Denial of Service elevan las peticiones de entrada a una página web hasta congestionarla y dejarla fuera de servicio.

De hecho, gobiernos que limitaban la libertad de información en internet como Túnez o Egipto se vieron rodeados ante el volumen de Anonymous. Durante la llamada ‘Primavera Árabe’, los grupos de resistencia ante estas dictaduras reconocerían al grupo como parte clave del movimiento.

Por ejemplo, en el caso egipcio, Anonymous improvisó líneas de internet para saltar el bloqueo a la red que implantaba el gobierno de Hosni Mubarak y facilitó, mediante fax, información sobre cómo enfrentar a las fuerzas del régimen y evitar los ataques con gases lacrimógenos.

El 20 de julio de 2011, el grupo hackeó la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la cuenta oficial de Facebook del presidente Juan Manuel Santos. Los ataques cibernéticos se dieron en el marco de la ‘Operación Independencia’.

A la 1:10 de la tarde, de ese 20 de julio, Anonymous, publicó el siguiente mensaje en la cuenta del exmandatario junto a un enlace que invitaba a ver un video en YouTube reflexionando sobre si “¿realmente nos liberamos de nuestros opresores? O ¿simplemente cambiamos de nombres y de políticas?”:

Ese día, las páginas del Ministerio de Defensa y de la Alta Consejería para el Bicentario también fueron atacadas hasta dejarlas fuera de servicio.

En marzo de 2012, la página del Senado de la República fue el blanco del grupo activista ante los temores del regreso de la llamada ‘Ley Lleras’. Esta ley pretendía establecer regulaciones sobre el tema de derechos de autor en internet, entre otros puntos.

En 2015, la revista satírica francesa Charlie Hebdo sufrió un ataque terrorista en sus instalaciones. Desde ese entonces, Anonymous amenazó con ciberataques contra el Estado Islámico. En marzo de ese año reveló una lista de cuentas de Twitter afines al grupo yihadista.

