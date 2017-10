El año 66 del invencible Charly García

Repasar las anécdotas con la que algunos medios sensacionalistas lo recuerdan solo le suma ironía y sorpresa a toda la carga musical que este hombre lleva por dentro. ¡Felices 66 Charly!

En una de sus presentaciones en el Estadio El Campín rompió la guitarra y la botó al público, en noviembre de 2013 un preinfarto llevó a que el músico cancelara una presentación que tenía en Bogotá tras Fito Páez y un año antes se había encargado del cierre de Rock al Parque en un show que demostró que su vida personal había cambiado por lo que su forma de tocar también era otra de alguna manera. ‘Random’ es su más reciente disco, publicado en febrero de este año, que para algunos fue una respuesta al susto que el músico vivió en diciembre de 2016 en donde permaneció hospitalizado durante varios días. (-> ‘Lluvia’: el más reciente video de Charly García)

Su cuerpo no es el mismo pero su música es la vida. La misma que ha usado para dejar mensajes entre líneas desde tiempos dictatoriales y con la que ha demostrado que puede sacar un disco en el que él sea el único en interpretar los instrumentos.

“Yo no hubiera sido nada sin Charly, ninguno de nosotros hubiera sido nada sin él”, dijo Fito Páez, uno de sus mayores admiradores y quien ha dedicado inclusos sus discos al hombre del bigote bicolor. Fito es uno de sus pupilos y cómplices, así como también lo han sido nombres como Nito Mestre, David Lebón, Oscar Moro, Pedro Aznar, Luis Alberto Espineta, María Gabriela Epumer, Carlos Cutaia, José Luis Fernández, Fabiana Cantilo (algunos ya no están) y otros nombres con los que Charly trabajó y supo lograr colaboraciones inolvidables. ¿O no se les ponen los pelos de punta cuando escuchan ‘Rezo por vos’ entre Charly y ‘El Flaco´?

Si cada tanto Charly García es parte de sus playlists o momentos pues que hoy sea un motivo más para darle play a la música del argentino.

Les dejamos esta selección que nos ayuda a descubrir sus diferentes momentos musicales, en 66 años de vida.

“Porque siempre estaré pronto a renacer

porque hoy yo estoy más joven que ayer”

Primavera – Charly Garcia

Imagen de portada: Foto Nora Lezano/Facebook Charly García