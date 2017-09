‘Animales del Fin del Mundo’: reseña de Árbol de Letras

Animales del Fin del Mundo de Gloria Susana Esquivel es ‘una novela que viene a marcar camino en la nueva literatura colombiana’, según Laura Ocampo en su nueva reseña de Árbol de Letras.

Yo no me considero especialmente exigente a la hora de comprar libros y en la mayoría de los casos una portada encantadora es suficiente para atraparme y hacerme gastar varios pesos en las librerías de la ciudad. Por ese camino sencillo han llegado a mí libros fascinantes y otros no tanto. Pero prefiero hablar de aquellos que me atraparon entre sus páginas.

La reseña, en video:

Reseña: Animales del Fin del Mundo | Árbol de Letras Una novela que viene a marcar camino en la nueva literatura colombiana. Social Media: ♥ Facebook: http://www.facebook.com/laurie.ocampo ♥ Instagram: https://www.instagram.com/arbol_de_le… CANAL TRECE Página web Canal Trece: http://www.canaltr3ce.co/ Facebook Canal Trece: https://business.facebook.com/CanalTr… Twitter Canal Trece: https://twitter.com/CanalTRECECO Instagram Canal Trece: https://www.instagram.com/canaltrececo/

Conocido ya por su nombre, Animales del Fin del Mundo tiene una portada tan bonita que ni le di la vuelta para leer la contraportada y se convirtió, sin necesidad de pensarlo mucho, en una nueva pieza de mi biblioteca. Creo que hay un nuevo tipo de narrativa colombiana que, desde mi subjetivo punto de vista, ha comenzado a surgir desde hace un par de años hacía acá y que tiene que ver con el afán de los autores por retratar la vida cotidiana a través de historias íntimas que producen inevitablemente una sensación de conexión con quienes nos acercamos a ellos como lectores.

Inés, protagonista de esta novela, tiene seis años. Ante la mirada adulta de todos los que la rodean parece no ser mucho, pero en su vida, ese momento por el que está pasando es el reflejo mismo de un fin del mundo que parece no tener impedimento.

Animales del Fin del Mundo es la primera novela de la poeta y periodista Gloria Susana Esquivel, quien ya en 2016 había publicado un libro de poesía llamado El Lado Salvaje, cuyo eje central son poemas inspirados en la selva de cemento que es Nueva York. Es evidente el interés de Esquivel en utilizar a los animales y al mundo salvaje como una metáfora de la realidad y esto es claro en esta novela que vio la luz en marzo del 2017.

La protagonista de este libro es una niña que está descubriendo que el mundo interior de su hogar, aquel que comparte con sus abuelos y su mamá, puede ser mucho más crudo y difícil que ese exterior al que tanto miedo le tiene. Inés está asustada porque se avecina el fin del mundo y desde sus ojos de niña su única protección es el abrazo de su papá. La novela es también una mirada a la realidad social y violenta de una Bogotá de los años ochenta a través de los ojos de una niña pequeña, que sumergida en un mundo adulto no entiende el caos del que se trata todo a su alrededor. Sin embargo, lo que Gloria Susana Esquivel nos muestra en esta novela es que Inés dejara de ser una niña pequeña e inocente para convencerse de que es un animal salvaje capaz de cualquier cosa. La metáfora, como la herramienta más importante en la prosa de Esquivel es lo que le permite, en esta novela, acercar la mirada retrospectiva de una mujer adulta a sus recuerdos de la infancia sin caer en el lugar común de la inocencia y perfección de la niñez.

Animales del fin del mundo es una novela fácil de leer, se deja recorrer párrafo a párrafo gracias a la poesía de la que Esquivel echa mano y aun así no cae en clichés presuntuosos a los que es tan fácil llegar cuando la poesía y la prosa se entrelazan. Lectores y espectadores de Árbol de Letras, en esta novela no encontrarán únicamente la posibilidad de sumergirse en una lectura apacible, sino también encontrarán allí mismo un reflejo de lo que todos hemos sido y de lo que ha significado crecer y convertirnos en animales salvajes, con las heridas que eso implica.

Pueden ver más reseñas de Árbol de Letras en este enlace