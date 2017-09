‘American Dream’, el disco que trae de regreso a LCD Soundystem

Luego de 6 años de haber anunciado su separación, James Murphy y su banda presentan un disco con diez nuevas canciones.

“Ya puedo darme una ducha y meterme en la cama”, escribió James Murphy en el Fan Page Oficial de LCD Soundystem en Facebook luego de dar a conocer su nuevo trabajo ‘American Dream’.

De este disco ya se conocían ‘tonite’, ‘call the police’ y ‘american dream’, pero los seguidores estaban a la espera de la placa completa.

Incluso hubo una canción, ‘pulse (v.1)’ que no fue incluida en el disco pero que la banda puso a disposición del público para su descarga a través de su página web y redes sociales.

Esta es la nueva propuesta sonora de la banda en su más reciente disco:

american dream, an album by LCD Soundsystem on Spotify