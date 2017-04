‘All Eyez On Me’, la película que cuenta la vida de Tupac Shakur

El biopic sobre la vida del rapero de Harlem se estrenará en junio bajo la dirección de Benny Boom.

Se dio a conocer el primer tráiler que narra la vida del músico y activista Tupac Shakur. ‘La historia no contada’ sobre él, según señalan las imágenes, mostrará su trayectoria personal, musical y sus preferencias políticas.

Su rol como líder de los Black Panthers, cómo comenzó en la música y su amistad con personajes como The Notorious B.I.G. también serán contadas en el film.

Demetrius Shipp Junior, es el encargado de personificar a Tupac, una actuación que los seguidores del músico han aplaudido por su gran parecido físico.

El lanzamiento de ‘All Eyez On Me’ en Estados Unidos coincidirá el que sería el cumpleaños número 46 del rapero, 16 de junio.

