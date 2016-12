Algunos datos curiosos de la banda Aerosmit. ¿Qué tanto saben de ellos?

Es una de las bandas estadounidenses más notables en la historia del rock, la cual logró relevancia en los ochenta y principios de los años noventa. Combinando el rock blues y la imagen de chicos malos que tenían los Rolling Stones con el metal vistoso de KISS, Aerosmith anotó varios hits en la radio y puso en auge el estallido de las bandas de metal de los años ochenta… Además de grabar y tocar música en vivo, Aerosmith también ha estado involucrado con el cine, la televisión, videojuegos y videos musicales.

•Steven Tyler es el nombre artístico de su vocalista. Sin embargo, el apellido del cantante de Aerosmith en realidad es Tallarico y su segundo nombre es Victor.

•El famoso logo de Aerosmith, que muestra una letra A alada, fue diseñado por Raymond Tabano, un miembro original de la banda, quien fue reemplazado por Brad Whitford en 1971.

•El nombre de la banda surgió porque al momento de decidir cómo llamarla, Joe Perry estaba leyendo un libro llamado Arrow Smith

•A pesar de sus más de 40 años de carrera y su increíble éxito, la agrupación cuenta sólo con un sencillo que debutó en la lista Billboard Hot 100: “I don´t wanna miss a thing”, de la banda sonora de la película Armageddon, en 1998.

•Joe Perry, el guitarrista principal de la banda, vive en una granja en Vermont cuando no está de gira. Ahí se dedica a criar caballos frisones.

•Dream On , Toys in the Attic , y Walk This Way (con Run-D.M.C.) están incluidas entre las 500 Canciones que le dieron forma al Rock and Roll del Salón de la Fama del Rock and Roll

•Antes de ser músico, Steven trabajaba en una panadería para ganar dinero extra.

•En el 2008 el grupo estadounidense sacó al mercado su edición del popular videojuego “Guitar Hero”.