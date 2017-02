Al menos no todo es libreteado: lo último de los Grammy

Y entonces, cuando todos esperaban que una embarazadísima Beyoncé se llevara todos los premios, Adele rompió uno de los gramófonos que se ganó para compartirlo con la artista de ‘Lemonade’…

“¡Gracias internet!”, se leía entre los posteos que se relacionaban con los memes, GIFs, chistes y loops que dejaron las presentaciones, embarradas, fallas de sonido, empezar las canciones otra vez y la cantimplora de ‘diamonds’ de Rihanna, que se vieron en los Premios Grammy 2017.

Las búsquedas arrojaban todas las burlas posibles a Metallica, no solo por el hecho de que la voz de James Hetfield solo se escuchara cuando Lady Gaga le cedía un poco de micrófono sino por el hecho en sí de haber aceptado cantar junto a ella. Beyoncé se convirtió en un nuevo personaje de los ‘Caballeros del Zodiaco’ y los tributos especiales de esta edición pasaron a un segundo plano al confundir a los verdaderos protagonistas.

Esta es la lista completa de ganadores de los Grammy 2017

Al parecer el único resultado arrojado por Google al teclear Grammy 2017 que puede llegar a salvarse tiene que ver con el titular que destaca los premios dados a David Bowie. Cinco galardones que no sabemos con certeza si los hubiese celebrado o no pero que terminan por reconocer la influencia que el ‘Duque blanco’ tuvo para los músicos que vinieron tras él.

En un intento por centrar la atención sobre los premios, que desde su alfombra roja y la llegada de los invitados comenzaba a dejar ver cómo iba a ser, o que lo digan Lady Gaga que llegó de brazos de la sobreactuación tratando de hacerse notar por encima de Metallica, James Corden quiso competir con la selfie de Ellen DeGeneres en los Premios Óscar 2014 y logró el que podría ser uno de sus peores carpool karaoke. Jennifer Lopez, Tim McGraw, Faith Hill, Jason Derulo, Keith Urban, John Legend y otros pocos intentaron cantar ‘Sweet Caroline’ junto a Neil Diamond, escena que solo se salvó gracias a los pocos en el auditorio que los acompañaron con el coro.

John Travolta encarnó a su propio meme al no ver bien las letras del telepronter al introducir la presentación de Keith Urban y Carrie Underwood y muchos de los artistas jóvenes que rendían tributo a grandes de la música probablemente ni sabían de quiénes se trataban.

Pero dejando de lado las grandes escenografías de algunos de los shows o los efectos visuales, que hay que decirlo, nos dejan boquiabiertos, también se rescatan voces que no tienen que llegar a las tonalidades más altas para sorprender o las habilidades multiinstrumentistas de quienes se han ganado un nombre en la música a pulso y no solo por billete. Por eso salieron aplaudidos Ed Sheeran, Gary Clark Jr. y William Bell, Lukas Graham y quien ganó en la categoría mejor nuevo artista, Chane The Raper. También sobresalieron las presentaciones de A Tribe Called Quest y Anderson .Paak con un fuerte mensaje de igualdad como fondo y la colaboración de Alicia Keys junto a Marren Morris.

Sin caer en los sentimentalismos del pasado o ser unos eruditos en la materia se entiende que los galardonados en los Grammy responden a dinámicas de comercialización y ventas, pero si son unos premios que se realizan en nombre de la música, cualquiera que sea su representación, hay que hacerlo de la mejor manera, por eso las mejores armonías vienen en partituras. Por eso, en esta edición los que se salieron del libreto al menos intentaron hacer algo diferente.

Por Marcela Giraldo Luque