Agenda para el Bogotá Music Market – BOmm 2017

Este martes 12 de septiembre comienza el Bogotá Music Market – BOmm 2017, la cita anual que tienen los más importantes festivales de música, de empresas que tienen un rol protagónico en el sector y expertos que promueven la innovación en esta industria.

Son más de 80 compradores de 18 países y 110 compradores nacionales, quienes sostendrán citas de negocio uno a uno con los 253 artistas nacionales elegidos para participar en esta plataforma de circulación y contacto para negocios.

Esta es la agenda de este BOmm 2017

Conferencias y showcases – BOmm 2017

Martes 12 septiembre desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

Espacio académico en el que destacados profesionales internacionales del sector compartirán sus experiencias, aprendizajes y predicciones acerca de la industria de la música.

Rueda de negocios internacional – BOmm 2017

Miércoles 13 septiembre desde las 08:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

Espacio de speed-networking en el cual los empresarios y artistas seleccionados por los curadores para participar se reunirán para efectuar negociaciones, ampliar su base de contactos, conocer empresarios que se dedican al mismo tipo de negocio y realizar alianzas estratégicas de diversos tipos

Rueda de negocios nacional – BOmm 2017

Jueves 13 septiembre desde las 9:30 a.m. hasta las 05:00 p.m.

BOmm Labs – BOmm 2017

Viernes 15 septiembre desde las 09:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

Los BOmm Labs son un espacio abierto a toda persona que quiere asistir, sin inscripción previa. Son talleres y charlas con empresas nacionales e internacionales que busquen compartir su conocimiento con artistas y profesionales de la industria de la música en Bogotá y el país.

2pm a 3pm. Sala 3 (30 pax)

Women in Music- Las mujeres en la Industria de la música hoy

2pm a 3pm. Sala 2 (30 pax)

THE ORCHARD- NUEVOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN. D.I.T ( DO IT TOGETHER)

2pm a 3pm. Salón 3 (200 pax)

Spotify – Creando Audiencias en la Era del Streaming

2pm a 3pm. Sala 4 (30 pax)

Warner/Chappell Music – Introducción al Music Publishing

3pm a 4pm. Sala 5 (30 pax)

CA MUSICA- Cómo triunfar en WOMEX

2pm a 3pm. Sala 1 (50 pax)

LUDÓFONO – Emprendimiento e Innovación Cultural

2pm a 3pm. Sala 5 (30 pax)

CCB – ¿Qué hace la CCB para apoyar tu proyecto musical?

3pm a 4pm. Sala 2 (30 pax)

ONErpm – Buenas prácticas digitales de artistas y sellos independientes

3pm a 4pm. Sala 3 (30 pax)

DNA Music – El emprendimiento y la música

4pm a 5pm. Sala 1 (200 pax)

DEEZER – ¿Cómo sobresalir en una plataforma digital?

4pm a 5pm. Sala 4 (30 pax)

MUCINE – Mucine, asociación Colombiana de Compositores de música para cine