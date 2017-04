El 9 de abril y “La Violencia” vistos a través de 10 películas colombianas

El 9 de abril de 1948 se vivió uno de los momentos políticos y sociales más oscuros del siglo XX colombiano. Desde su independización, el país ya había enfrentado una decena de guerras civiles. Sin embargo, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el país entró en una crisis social y política nunca antes vista, que dividió a los ciudadanos y evidenció la ausencia del Estado, sumada a múltiples carencias económicas y educativas y a una brecha de desigualdad en aumento.

Todo esto conllevó la formación de guerrillas liberales en el campo colombiano. La época de La Violencia causó más víctimas que todas las guerras que el país había enfrentado hasta entonces.

Tanto los años que precedieron al Bogotazo como aquellos que lo sucedieron han sido documentados e interpretados por cineastas del país.

Para recordar este día, que también es el Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, les presentamos diez películas colombianas que han recreado esta época y contribuido así a la memoria de uno de los momentos más cruciales de nuestra historia reciente.

1. Esta fue mi vereda (1958)

Dirigida por Gonzalo Canal, esta película de 23 minutos fue realizada diez años después del 9 de abril en el contexto del inicio del Frente Nacional: entre 1958 y 1959, aunque fue exhibida hasta 1960. De carácter melancólico y sin tomar una posición abiertamente crítica, la película evoca el impacto de La Violencia en el campo colombiano durante los años 50.

Esta película es considerada la primera que abordó directamente el tema de la violencia a raíz del asesinato de Gaitán en el país.

2. El río de las tumbas (1964)

Película dirigida por Julio Luzardo y filmada en Villavieja, Huila, cerca al Desierto de la Tatacoa. Es la historia de un pueblo donde el río es el medio de transporte para los cadáveres que son arrojados constantemente por los grupos armados; evidencia de la guerra cruda que se vivía entonces en el campo colombiano. La película acude al humor para mostrar cómo cada personaje insiste en ignorar, a su manera, los muertos cada vez más cotidianos que la violencia va dejando a su paso.

3. Cadáveres para el alba (1971)

Cortometraje dirigido por Carlos Sánchez con guión de Dunav Kuzmanich, quienes se basaron en un cuento homónimo de Roberto Burgos Cantor. En la pieza de 12 minutos, las viudas se encuentran en lamentos religiosos por el asesinato de sus hombres en el marco de La Violencia, hasta que finalmente abandonan el pueblo. Es una historia sobre la violencia, el destierro y los sobrevivientes.

4. Canaguaro (1981)

En el panorama del cine colombiano algunas películas se han atrevido a contar las historias de nuestros conflictos desde miradas no oficiales. Esta serie de películas las encabeza Canaguaro, estrenada en 1981 y dirigida por el chileno Dunav Kuzmanich, en la que se cuenta la historia de la creación de guerrillas campesinas en los Llanos Orientales durante los años sucesivos al Bogotazo, motivadas por el asesinato de Gaitán. “Canaguaro” es el protagonista, un campesino que comanda una de las guerrillas y que busca, sin éxito, el apoyo del Partido Liberal. Fue inspirada parcialmente en Guadalupe Salcedo, el líder campesino de una de las guerrillas de los Llanos en los años 50.

5. Cóndores no entierran todos los días (1983)

Película del año 1983 dirigida por Francisco Norden, basada en la novela de Gustavo Álvarez Gardeazábal y protagonizada por Frank Ramírez. La película está enmarcada en la época de La Violencia y se basa en la historia real de León María Lozano, “El cóndor”, un militante conservador que vivía en un pueblo de mayoría liberal. La película narra los frenéticos años que antecedieron y sucedieron al 9 de abril desde la perspectiva de “El cóndor”, quien termina convertido en asesino de liberales con una tropa de sicarios a su servicio: Los Pájaros.

6. Confesión a Laura (1990)

