6 aplicaciones para los amantes del arte

Queremos inspirarlos a ver el arte de una manera particular con esta lista de aplicaciones. No tiene que ser experto para amar el arte, acá se puede aprender y apreciar uno de los lados buenos de la tecnología.

Acá podemos introducirnos dentro de los artistas emergentes, de esos aún desconocidos. El estilo de Tinder podemos decirle a la aplicación si una obra nos gusta o pasar de largo. Si nos gusta demasiado una obra, tenemos la opción de comprarla directamente.

Disponible para Android e iOS.

Aunque muchos museos cuentan con guía para realizar los recorridos, qué tal sería contar con el acompañamiento del autor de la obra. Aunque nos gustaría contar con la descripción de la Mona Lisa en voz de Leonardo Da Vinci, Finestra solo cuenta con un catálogo de autores contemporáneos.

Finestra launched June 28th. DOWNLOAD on the App Store: bit.ly/FinestraApp | www.FinestraArtApp.com Finestra – the incredible new way for artists to share original art within their communities and for locals to find and buy art.