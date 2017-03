3WW: lo nuevo de Alt-J Δ

Desde hace menos de 3 años no había nada nuevo de Alt-J Δ.

Su primera producción, “A Awesome Wave“, fue lanzado en el 2012 y les dio un gran reconocimiento; Luego, en el 2014, lanzaron “This Is All Yours“.

Ahora llegan con el teaser de su nuevo álbum, “Relaxer”, con el que inicialmente jugaron con sus seguidores al titular el audio como “00110011 01110111 01110111”. Hoy ya podemos conocer el producto “3WW” que nos da una muestra de lo que tienen preparado para nosotros.

01. 3WW

02. In Cold Blood

03. House of the Rising Sun

04. Hit Me Like That Snare

05. Deadcrush

06. Adeline

07. Last Year

08. Pleader

¿Qué tal les suena? Únanse a la conversación con el HT #SomosMúsica

Foto de portada: Tomada de consequenceofsound.net