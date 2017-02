25 años de Wayne’s World

Unos sujetos en un carro cantan Bohemian Rhapsody de Queen y se convierten en imagen de una generación.

Se cumplen ya 25 años de la vida de Wayne y Garth, un clásico de la comedia noventera que nació de los divertidos sketches de Saturday Night Live.

3 cosas que tal vez no conocías sobre Wayne’s World

1. Bohemian Rhapsody casi no llega a la cinta. Fue gracias a Mike Myers que se logró incluir la canción y esa escena quedó memorable. En una entrevista, él cuenta que los productores querían algo más contemporáneo, como Guns N’ Roses. Básicamente les dijo “o ponen esa canción de Queen o no salgo en la película”.

2. Esta fue la segunda película que Saturday Night Live (SNL) hizo. La primera fue The Blues Brothers en los 80s. Sin embargo, la más taquillera ha sido Wayne’s World.

3. El solo de Starway to Heaven no se pudo lograr porque no les dieron los derechos. Es por eso que, cuando Wayne quiere tocarla en la tienda de música, el vendedor le muestra el letrero que prohíbe expresamente esta canción. (Esto fue para cine. En DVD no tuvo ese problema de derechos).