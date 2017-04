De 2012 hasta hoy: la NASA comparte imágenes de la Tierra de noche

La NASA publicó nuevos mapas globales de la Tierra durante la noche, lo que demuestra cómo ha sido el asentamiento humano del planeta en los últimos 4 años.

Desde 2012, un equipo de investigación de la NASA analiza las luces de la noche con la ayuda de un software y algoritmos que permiten ver cómo la luz se irradia, se dispersa y es reflejada por las superficies de la tierra, la atmósfera y el océano. Esta información da a los investigadores una perspectiva única de las actividades humanas en todo el mundo.

Mediante el estudio de la Tierra en la noche, los científicos pueden determinar cómo las ciudades se expanden, controlar la intensidad de luz para calcular el consumo de energía y la actividad económica y ayudar en la respuesta a desastres.

NASA scientists have just released the first new global map of Earth at night since 2012. This nighttime look at our home planet, dubbed the Black Marble, provides researchers with a unique perspective of human activities around the globe.