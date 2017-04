16 años sin Joey Ramone

Hace 16 años falleció de Joey Ramone, co-fundador, compositor y vocalista de The Ramones.

Escucha también Playlist de Jack White y Queens of the Stone Age

Al comienzo fue el baterista de la banda, pero luego fue el cantante, por recomendación de Tommy Ramone.

A sus 49 años falleció en Nueva York. Una leyenda del punk y de la música mundial. Dicen que al momento de morir estaba escuchando “In A Little While” – U2.

Acá un playlist para recordarlo:

Sign in now to see your channels and recommendations!