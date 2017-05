10 fotos que nos preparan para ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’

El próximo jueves 25 de mayo se estrena en Colombia la quinta parte de las aventuras de Jack Sparrow. ¿Qué trae este nuevo film? Les contamos en imágenes.

Luego de varios cambios en el guion, que incluyó la contratación de nuevos escritores y la colaboración de Jhonny Depp, Disney tendrá el estreno mundial de ‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’ o en español ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’.

Lee también: ‘Piratas del Caribe 5’, víctima de ciberataque

La nominación al Óscar por la película ‘Kon-Tiki’, llevó a que Joachim Rønning y Espen Sandberg fueran seleccionados para ser los directores de una saga que busca renovar su nombre y en el que se plantearon varias posibilidades como incluso que la villana fuera una mujer, según afirmó recientemente uno de los guionistas, Terry Rossio, propuesta que habría sido rechazada por el mismo Depp.

Finalmente el ‘malo’ seguirá siendo el capitán Armando Salazar, interpretado por Javier Bardem.

La sinopsis de la película se plantea así: el capitán Jack Sparrow deberá huir de un ejército de fantasmagóricos piratas liderados por su antigua némesis, el aterrador Capitán Salazar, que se escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar a todos los piratas que surcan los mares. La única esperanza de sobrevivir para Sparrow reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quien lo posee.

Los actores Brenton Thwaites como Henry Turner y Kaya Scodelario como Carina Smyth se suman al elenco que contará con el regreso de Orlando Bloom y Keira Knightley como Will y Elizabeth Turner, respectivamente.

Les traemos en imágenes cómo será el film: